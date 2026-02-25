Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей о его национальности

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков, пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан [украинский постпред при ООН Андрей] Мельник», — сказал Небензя в ходе заседания.
При этом постпред России при ООН отметил, что миллионы украинцев проживают в РФ, как и столько же русских — на Украине и в Белоруссии. Однако, по его словам, несмотря на общую национальность, у украинцев и русских «веры разные».
Беца, в свою очередь, заявила, что Небензя якобы притворяется украинцем. Она также выступила против того, что русские и украинцы — один народ.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2025 года заявил, что конфликт на Украине является общей трагедией. Он добавил, что это боль и для украинцев, и для русских.