Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей о его национальности

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца 24 февраля в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальности.

Источник: AP 2024

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков, пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан [украинский постпред при ООН Андрей] Мельник», — сказал Небензя в ходе заседания.

При этом постпред России при ООН отметил, что миллионы украинцев проживают в РФ, как и столько же русских — на Украине и в Белоруссии. Однако, по его словам, несмотря на общую национальность, у украинцев и русских «веры разные».

Беца, в свою очередь, заявила, что Небензя якобы притворяется украинцем. Она также выступила против того, что русские и украинцы — один народ.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2025 года заявил, что конфликт на Украине является общей трагедией. Он добавил, что это боль и для украинцев, и для русских.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше