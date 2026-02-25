На заседании Совета Безопасности ООН замглавы МИД Украины Марьяна Беца оспорила национальность постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который заявил о своих казацких корнях. Конфликт между представителями двух стран вновь обострился на международной арене. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе обсуждения на заседании СБ ООН Василий Небензя отметил, что его фамилия происходит от запорожских казаков и подчеркнул свои украинские корни. «Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник,» — сказал он, обращаясь к украинским коллегам.
Небензя продолжил свою мысль, отметив, что для него нет разницы между русскими и украинцами: «Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников.».
В ответ на это Беца заявила, что не считает Небензя украинцем и отвергла идею о том, что русские и украинцы являются одним народом7.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными, опасными и противоправными предполагаемые планы Лондона и Парижа по снабжению Украины ядерным оружием.