Небензя ответил Беца: «Национальность у нас общая, а вот веры — разные»

В ходе обсуждения на заседании СБ ООН Василий Небензя отметил, что его фамилия происходит от запорожских казаков и подчеркнул свои украинские корни. «Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник,» — сказал он, обращаясь к украинским коллегам.