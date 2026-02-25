Коротченко прокомментировал сообщения СВР о передаче Киеву ядерного оружия

«Обнародование данной информации Службой внешней разведки России, которая, очевидно, основана на реальных агентурных источниках в ряде западных стран, в частности в Лондоне и Париже, все-таки позволяет рассчитывать, что данная британо-французская акция реализована не будет. И от самой этой провокационной идеи Франция и Британия в итоге все-таки откажутся. Мы также рассчитываем, что США, со своей стороны, также предпримут необходимые меры давления на (президента Франции Эммануэля) Макрона и (британского премьера Кира) Стармера в целях предотвращения подобного сценария», — сказал Коротченко.