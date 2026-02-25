Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей

Накануне судьбоносного утра Эльвира попросила о выигрыше. «Легла на подушку и сказала: ну хоть что-то уже нам дайте, столько времени прошло. И всё — утром встаю, сделала привычные дела, выпила кофе и смотрю оповещение. Сначала, конечно, не поверила. Но Господь услышал — 3 миллиона. … Знаете, я внутри спокойна, ощущение, будто так и должно было случиться», — поделилась счастливица.