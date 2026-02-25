Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, играя вместе с котом в лотерею, смогла выиграть 3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Пенсионерка из Москвы Эльвира выиграла 3 миллиона рублей в лотерее “Турнир”, купив всего один билет за 100 рублей. Победу она разделяет со своим главным компаньоном — котом», — рассказали в пресс-службе.
Победительница, смеясь, отметила, что они с котом уже год играют вместе, и он полноценный участник процесса. «Кот всегда спит на телефоне. Он будит меня ночью, и мы вместе играем ради интереса», — рассказала пенсионерка.
Эльвира также рассказала, что числа билетов всегда выбирает интуитивно, поскольку «магия только одна — в небесной канцелярии, решили, что пора женщину всё-таки поощрить». «Иногда много билетов беру. А тут мне на “Турнир” захотелось только один взять, внутри что-то подсказало, что больше и не надо», — добавила она.
Накануне судьбоносного утра Эльвира попросила о выигрыше. «Легла на подушку и сказала: ну хоть что-то уже нам дайте, столько времени прошло. И всё — утром встаю, сделала привычные дела, выпила кофе и смотрю оповещение. Сначала, конечно, не поверила. Но Господь услышал — 3 миллиона. … Знаете, я внутри спокойна, ощущение, будто так и должно было случиться», — поделилась счастливица.
Выигранные средства Эльвира планирует направить прежде всего на здоровье родных и помощь внуку-студенту. Если бы сумма оказалась ещё больше, она «внукам по квартире купила бы, а остальное — в банк». Также есть и личная мечта — поездка в Санкт-Петербург.
«Меня с ним связывает многое из детства. Там работал мой отец с Владимиром Высоцким. Мне было 8−9 лет, отец работал сценаристом на “Мосфильме”. Мы жили в номере напротив Высоцкого, и когда родители были заняты, он водил меня в кафе. Хочу поехать в Питер, походить по этим местам», — поделилась Эльвира.