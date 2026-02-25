Замглавы МИД Украины Беца поспорила с Небензей о его национальности

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца попыталась оспорить национальность постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, являющегося потомком казаков с запорожской фамилией.
Как сообщает РИА Новости, спор произошёл во время заседания Совета Безопасности ООН. Небензя напомнил, что в России проживают миллионы украинцев, как и на Украине — миллионы русских.
«Для нас нет разницы, мы все одни… Дело не в этом» — сказал он.
В ответ на это Беца заявила, что русские и украинцы — не один народ. Она также отказалась считать Небензю украинцем.
Ранее постпред России при всемирной организации заявил, что Москва ценит позицию американской стороны по Украине.