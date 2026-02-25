Ричмонд
Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера

РИА Новости: ВСУ начали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные начали применение мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, но методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, рассказал РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«Сейчас украинские военные в зоне СВО стали активно применять мины на взрывателях с эффектом Доплера. Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — сказал Садовник.

По его словам, методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения БПЛА, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

