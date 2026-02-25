В Приморье ввели крупные штрафы за фото и видео БПЛА в соцсетях

Под запрет попала любая информация (включая фото- и видеосъемку), касающаяся применения беспилотников в крае. Нельзя публиковать сведения, которые могут раскрыть тип дрона, его маршрут, места запуска или падения, а также последствия атак. Кроме того, под ограничения попали данные о расположении военных объектов и сил Минобороны РФ, местах дислокации правоохранительных органов и систем противодействия беспилотникам, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, «законопроектом устанавливается административная ответственность за опубликование (размещение) и распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, в том числе фото- и видеоматериалов, сообщений о применении, последствиях применения на территории Приморского края сил и средств (систем) Министерства обороны Российской Федерации, средств (систем) противодействия беспилотным воздушным судам».
Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя и тяжести проступка. Так, за первое нарушение простые граждане заплатят от 1 до 2,5 тысячи рублей или получат предупреждение. Должностным лицам это обойдется дороже — от 5 до 15 тысяч, а компаниям и организациям — от 20 до 50 тысяч рублей. Если же нарушение повторится в течение года, суммы вырастут кратно: для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч, для должностных — от 15 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.
Помимо этого, обновленный закон расширяет круг полномочий административной коллегии Приморского края. Теперь именно этот орган уполномочен рассматривать дела по данным составам правонарушений.
Напомним, житель Новосибирска получил штраф за запуск дрона в новогоднюю ночь.