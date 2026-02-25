В Приморье ввели крупные штрафы за фото и видео БПЛА в соцсетях

Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя и тяжести проступка. Так, за первое нарушение простые граждане заплатят от 1 до 2,5 тысячи рублей или получат предупреждение. Должностным лицам это обойдется дороже — от 5 до 15 тысяч, а компаниям и организациям — от 20 до 50 тысяч рублей. Если же нарушение повторится в течение года, суммы вырастут кратно: для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч, для должностных — от 15 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.