Прозоров: на Украине перед выборами нет ни одного игрока, только пешки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина не обладает крупными самостоятельными политиками, вероятные выборы в стране скорее завершатся победой ставленника разобщенного Запада. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По словам Прозорова, даже политики, имеющие определенный статус на Украине — Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший главком ВСУ Валерий Залужный — «все-таки фигуры, не игроки».
«Сложно сказать, [кто победит на вероятных выборах], потому что мы исходим из того, что победит тот, чья команда на Западе сильнее. Поскольку Запад неоднородный, например, мы можем говорить, что за Зеленским стоят британцы, за Будановым — американцы, за Залужным — тоже британцы. И кто из них победит? На кого Запад поставит? Кто в этой аппаратной игре окажется сильнее, та пешка и победит», — сказал он.
В последнее время Залужный сделал ряд громких заявлений в интервью западным СМИ. Он обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам экс-главкома, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружения, чтобы сконцентрировать их на одном направлении. Кроме того, Залужный рассказал, что в 2022 году в его ставку ворвались с обыском сотрудники Службы безопасности Украины, а сам он вынужден был пригрозить офису Зеленского, что «вызовет подкрепление в Киев». После на Украине стали появляться версии о возможных покушениях на главкома, за которыми стоял офис Зеленского.
Залужный, который, как считают эксперты, находится под сильным влиянием британских спецслужб, пока не объявляет открыто о своих планах, однако многие его действия и заявления говорят о том, что он может попытаться вступить в борьбу за власть. По данным опросов общественного мнения, Залужный по-прежнему опережает Зеленского.