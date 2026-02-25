Прозоров: на Украине перед выборами нет ни одного игрока, только пешки

В последнее время Залужный сделал ряд громких заявлений в интервью западным СМИ. Он обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам экс-главкома, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружения, чтобы сконцентрировать их на одном направлении. Кроме того, Залужный рассказал, что в 2022 году в его ставку ворвались с обыском сотрудники Службы безопасности Украины, а сам он вынужден был пригрозить офису Зеленского, что «вызовет подкрепление в Киев». После на Украине стали появляться версии о возможных покушениях на главкома, за которыми стоял офис Зеленского.