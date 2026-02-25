В Москве состоится премьера музыкального спектакля «Последнее дежурство»

«Мы уходим от плакатного изображения. Это спектакль-размышление о выборе, ответственности и незримой связи между теми, кто прошел через ад», — сказал режиссер-постановщик Николай Лазарев, народный артист России, профессор и художественный руководитель мастерской актерского факультета ГИТИС.