В Москве состоится премьера музыкального спектакля «Последнее дежурство»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москонцерт Холле 25 февраля в 18:00 состоится премьера музыкального спектакля «Последнее дежурство» по книгам ветерана Группы «Альфа» Алексея Филатова.
Спектакль основан на реальных событиях из книг Алексея Филатова «Люди А», «Крещенные небом», «Буденновский рубеж», «НеВойна». В постановке звучат авторские песни Филатова — они становятся эмоциональным стержнем действия. Роли исполняют Евгений Терентьев и Сергей Шолох. Сам автор выходит на сцену в роли Генерала.
«Мы уходим от плакатного изображения. Это спектакль-размышление о выборе, ответственности и незримой связи между теми, кто прошел через ад», — сказал режиссер-постановщик Николай Лазарев, народный артист России, профессор и художественный руководитель мастерской актерского факультета ГИТИС.
По словам, Алексея Филатова, «это история не о героях — о людях».
«О том, что живет между строк официальных сводок. О дружбе, которая не знает слова “бывший”», — отмечает автор.
Для АНО Союз «Офицеры Группы Альфа» это очередной театральный проект по сохранению истории легендарного спецназа. Наряду с документальными сериалами, «Уроками мужества» в школах и предыдущими постановками — еще один способ говорить о памяти, долге и цене выбора.
Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.