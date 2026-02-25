Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не по плану»: СМИ раскрыли панику на Украине из-за грядущего референдума

На Украине началась паника из-за возможного референдума о территориальных уступках. На Владимира Зеленского оказывают давление, чтобы он не допустил проведение голосования. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

По данным издания, ещё 23 февраля около 50 неправительственных организаций обратились к Зеленскому с просьбой не проводить референдум о территориальных уступках ни при каких условиях.

«Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в материале.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает главу киевского режима пойти на этот шаг.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше