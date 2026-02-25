Уиткофф оценил работу делегации РФ на переговорах в Женеве

Российская делегация на переговорах в швейцарской Женеве, посвященных урегулированию украинского конфликта, показала настоящую коммуникацию, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
Дипломат уточнил, что консультации сторон проводились в отдельных помещениях. По его словам, обсуждалась ситуация, связанная с боевыми действиями, и экономические вопросы.
«Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф.
Напомним, в переговорах в Женеве участвовали Россия, США и Украина. Консультации проводились с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. После встречи он отметил, что консультации носили «тяжёлый, но деловой» характер.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия на переговорах по украинскому урегулированию обозначила свою позицию, включая территориальные вопросы и параметры демилитаризации.
24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на продолжение консультаций по конфликту на Украине. Он добавил, что место и сроки следующего раунда переговоров пока не согласованы.