Небензя поспорил с замглавы МИД Украины в ООН о национальной принадлежности

«Для нас нет разницы, ведь миллионы украинцев живут в России, как и миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. У нас единая национальность, но разные религиозные убеждения, что восходит к временам Киевской Руси, которую, как вы полагаете, мы предали», — сказал постпред.