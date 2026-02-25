В США сенаторы потребовали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч

В обращении сенатора к надзорным органам, на которое ссылается Блумберг, также упомянуты следующие случаи: попытка вооруженного злоумышленника проникнуть в поместье президента США Дональда Трампа в те же выходные, когда Патель улетел в Италию, и убийство правоконсервативного активиста Чарли Кирка, когда агенты одного из подразделений ФБР приехали на место преступления в Юту с задержкой из-за того, что самолеты и пилоты были задействованы в поездках директора.