«Мир невозможен»: на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском

«С точки зрения Медведева, да и с точки зрения России, долгосрочный мир невозможен, пока Владимир Зеленский остается главой Украины. Медведев вчера предупредил Зеленского: “Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини”. Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом», — рассказал эксперт.