«Мир невозможен»: на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском

Аналитик Меркурис: Зеленский, продолжая войну, лишает Украину независимости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском показывают, что при нынешнем главе киевского режима Украина трагически утратила свою независимость, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

«С точки зрения Медведева, да и с точки зрения России, долгосрочный мир невозможен, пока Владимир Зеленский остается главой Украины. Медведев вчера предупредил Зеленского: “Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини”. Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом», — рассказал эксперт.

По его мнению, ключевая проблема заключается в непонимании Зеленского, что его действия губительны для судьбы собственной страны.

«А Украина, таким образом, из-за своей слабости, сейчас находится именно в той точке, где та самая независимость, о которой говорит Зеленский, находится под угрозой. И это трагедия, что Зеленский не может этого понять, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость Украины», — добавил Меркурис.

Ранее Медведев также назвал Владимира Зеленского полезным идиотом, заявив, что чем дольше тот у власти, тем меньше становится территория Украины.

