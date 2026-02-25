В группировке «Днепр» успешно применили противодронный комплекс «Елка»

ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» успешно применили на каховском направлении новые противодронные комплексы «Елка», сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Моряк».
«Изделие “Елка”. Данное изделие предназначено для поражения маломерных маневренных воздушных целей… Легкая, простая в использовании. И эффективная. Показала себя хорошо. Да, есть у нас применения данного комплекса и пораженные цели… Данные комплексы поступили на вооружение группировки “Днепр” в достаточном количестве … и используются довольно успешно на нашем направлении… Это новые комплексы и сейчас осваиваются», — сказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным «Моряк».
По словам военного, комплекс прост в использовании и требует минимальной подготовки.
«Для того чтобы его использовать, надо включить электронику на предварительно ровно выставленном изделии. Подождать определенное время, комплекс выйдет в боевое положение и будет готов к работе… От оператора требуется только визуальное наблюдение цели, захват ее головкой данного комплекса и нажатие на спуск. Дальше система действует автономно… Изделие автоматически догонит цель и поразит ее своим кинетическим воздействием», — объяснил военнослужащий.