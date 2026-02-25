Ричмонд
«Страна без будущего»: на Западе сообщили Украине плохие новости

Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что массовый отток населения ставит под сомнение само существование Украины как государства.

По данным издания, с начала конфликта страну покинули шесть миллионов человек, и чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше вероятность их возвращения. Автор называет Украину «страной без будущего» — политического, экономического и даже биологического.

Дефицит людских ресурсов, по мнению издания, стал ключевым фактором, предопределившим крах киевского режима, и никакое передовое оружие не способно это изменить. ВСУ также испытывают острую нехватку личного состава.

Ранее в США рассказали, кто помог Украине разработать ракету «Фламинго».

