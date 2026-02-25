Ричмонд
Уиткофф заявил, что Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

Россия продемонстрировала подлинную коммуникацию на переговорах по урегулированию на Украине. Об этом заявил специальный посланник главы американской администрации Стив Уиткофф.

По его словам, которые приводит украинский телеканал ТСН, в ходе переговоров обсуждались военные аспекты, а также «экономическое процветание».

«Относительно россиян мы видели определённую умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — подчеркнул Уиткофф.

Ранее спецпосланник президента США заявил, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие десять дней.

