Дрон «Молния-2» уничтожил блиндаж ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ударный беспилотник «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил блиндаж ВСУ в Днепропетровской области на дистанции более 30 км от пункта запуска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения войск беспилотных систем с помощью разведывательных дронов выявили позиции противника и передали координаты ударным расчетам БПЛА “Молния-2”. Получив координаты, военнослужащие оперативно собрали ударный беспилотник, подготовили площадку для взлета и произвели пуск», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, было подтверждено уничтожение блиндажа формирований ВСУ вместе с живой силой противника на позициях в Днепропетровской области на дистанции более 30 км от пункта запуска.
В Минобороны рассказали, что в подразделения войск беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» доставили очередную партию ударных FPV-дронов. Аппараты доставили в специальные технико-эксплуатационные части, где они проверяются на работоспособность после транспортировки и готовятся к отправке на боевые позиции расчетов.
Кроме того, технико-эксплуатационные подразделения имеют несколько мастерских, которые осуществляют диагностику, перепрограммирование, ремонт БПЛА, получивших повреждения, а также печать на 3D-принтерах необходимых деталей, которые не отличаются от заводских.