Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчики группировки «Восток» пленили трех солдат ВСУ в Запорожской области

После массированной атаки дронов противник был дезорганизован и не смог оказать сопротивления.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Разведчики группировки войск «Восток» взяли в плен военнослужащих ВСУ в ходе зачистки опорного пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожской области военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Восток” взяли штурмом опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе. В сопровождении операторов БпЛА разведгруппа скрытно выдвинулась к переднему краю обороны ВСУ. Для подавления огневых средств на позициях применялись FPV-дроны и квадрокопетры со сбросами. Перед тем, как разведчики приступили к штурму был нанесен удар по блиндажам и пулеметным точкам противника», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что после массированной атаки дронов противник был дезорганизован и не смог оказать сопротивления. В ходе зачистки опорного пункта трое военнослужащих ВСУ были взяты в плен.

«Нас взяла ваша разведка — штурманули и предложили сдаться в плен. А у нас и вариантов не было, да и желания сопротивляться тоже не было, было желание просто жить, выжить. Так как мы последние здесь остались. Напористо идете. Нам сказали, назад пойдешь — убьют свои, вперед пойдешь — убьют ваши. И что нас зарежут. То, что нам рассказывают — одно. Но ваши взяли нас в плен и отнеслись отлично — накормили, напоили, согрели хотя бы. Никто не бил не издевался, закурить даже дали», — рассказал пленный ВСУ Юлий Лавренко на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше