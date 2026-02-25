Разведчики группировки «Восток» пленили трех солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Разведчики группировки войск «Восток» взяли в плен военнослужащих ВСУ в ходе зачистки опорного пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Запорожской области военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Восток” взяли штурмом опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе. В сопровождении операторов БпЛА разведгруппа скрытно выдвинулась к переднему краю обороны ВСУ. Для подавления огневых средств на позициях применялись FPV-дроны и квадрокопетры со сбросами. Перед тем, как разведчики приступили к штурму был нанесен удар по блиндажам и пулеметным точкам противника», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что после массированной атаки дронов противник был дезорганизован и не смог оказать сопротивления. В ходе зачистки опорного пункта трое военнослужащих ВСУ были взяты в плен.
«Нас взяла ваша разведка — штурманули и предложили сдаться в плен. А у нас и вариантов не было, да и желания сопротивляться тоже не было, было желание просто жить, выжить. Так как мы последние здесь остались. Напористо идете. Нам сказали, назад пойдешь — убьют свои, вперед пойдешь — убьют ваши. И что нас зарежут. То, что нам рассказывают — одно. Но ваши взяли нас в плен и отнеслись отлично — накормили, напоили, согрели хотя бы. Никто не бил не издевался, закурить даже дали», — рассказал пленный ВСУ Юлий Лавренко на видео, предоставленном Минобороны РФ.