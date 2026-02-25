Названы последствия неудаления из рабочего чата уволившегося сотрудника

«Закон “О коммерческой тайне” в подпункте 2 пункта 3 статьи 11 обязывает сотрудника не разглашать коммерческую тайну работодателя и его контрагентов, а также без их согласия не использовать эту информацию в личных целях. Это требование действует в том числе после прекращения трудового договора. Но чтобы иметь возможность применить эту норму, работодателю необходимо официально ввести на предприятии режим коммерческой тайны, подробно разъяснить сотруднику правила работы с такой информацией и получить его письменное подтверждение того, что он ознакомлен с ними и понимает свою ответственность», — отметил Кирсанов.