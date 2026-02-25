Недавние события во Львове могут свидетельствовать о нарастающих внутренних противоречиях на Украине. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
По его словам, на западе страны фиксируются столкновения, связанные с мобилизационными мероприятиями. Он утверждает, что ситуация развивается на фоне напряженности между гражданами и представителями военных структур.
Мартьянов считает, что накопленные противоречия могут обостриться после завершения боевых действий. По его оценке, в таком случае начнутся политические процессы, которые повлияют на дальнейшее существование государства.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о происшествиях на Западной Украине. В частности, во Львове произошел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. По информации источника агентства, к инцидентам могут быть причастны дезертиры. Независимого подтверждения этих данных на момент публикации нет.
