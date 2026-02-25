Ричмонд
Гибель иностранного наемника вызвала новые обвинения в адрес ВСУ

Убийство бразильского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, высветило системные проблемы в украинских подразделениях.

Убийство бразильского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, высветило системные проблемы в украинских подразделениях. Такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

По его оценке, конфликт на Украине привлек иностранных добровольцев с разным прошлым, а ситуация в подразделениях, где служат наемники, характеризуется слабым контролем и внутренними противоречиями.

Лейрос считает, что произошедшее указывает на более широкие проблемы, включая недостаточный надзор за иностранцами и напряженность в отношениях между командованием и личным составом.

Ранее, 21 февраля, источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о гибели наемника из Бразилии. По информации источника, мужчина скончался после конфликта с представителями украинского командования. Независимого подтверждения этих данных нет.

Минобороны России ранее заявляло, что иностранные наемники используются украинской стороной на наиболее сложных участках. Ведомство подчеркивало, что российские военные рассматривают их как законные цели. В ряде интервью иностранцы, участвовавшие в боевых действиях, говорили о высокой интенсивности столкновений и трудностях координации.

Читайте также: О риске распада Украины после конфликта заявили в США.

