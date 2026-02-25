Минобороны России ранее заявляло, что иностранные наемники используются украинской стороной на наиболее сложных участках. Ведомство подчеркивало, что российские военные рассматривают их как законные цели. В ряде интервью иностранцы, участвовавшие в боевых действиях, говорили о высокой интенсивности столкновений и трудностях координации.