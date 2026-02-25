Ричмонд
Уиткофф заявил, что РФ показала настоящую коммуникацию на переговорах в Женеве

Российская сторона переговорах по Украине в Женеве показала настоящую коммуникацию. Об этом во вторник, 24 февраля, высказался спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

— Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры и обсуждалось экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и настоящую коммуникацию, — заявил он на украинском форуме YES Meeting, передает РИА Новости.

Стив Уиткофф ранее сообщил, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине.

20 февраля временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев заявил, что конфликт на Украине движется к завершению. Он отметил, что нынешняя американская администрация активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта состоится в феврале.

