Путин встретился с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Кремле

Президент РФ поздравил народ Вьетнама с Новым годом по лунному календарю.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Встреча прошла в Кремле во вторник 24 февраля, информирует пресс-служба Кремля.

«Наши двусторонние отношения развиваются позитивно, растёт товарооборот, содержательный, открытый диалог у нас идёт по всем направлениям, включая политическую составляющую», — отметил российский лидер.

Владимир Путин также поздравил главу вьетнамского МИД и весь народ Вьетнама с Новым годом по лунному календарю.

Накануне стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 26 февраля, примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.

Ранее в Кремле прошла не только официальная, но и неформальная встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими, удостоенными высоких государственных наград.

