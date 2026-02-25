Путин встретился с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Встреча прошла в Кремле во вторник 24 февраля, информирует пресс-служба Кремля.
«Наши двусторонние отношения развиваются позитивно, растёт товарооборот, содержательный, открытый диалог у нас идёт по всем направлениям, включая политическую составляющую», — отметил российский лидер.
Владимир Путин также поздравил главу вьетнамского МИД и весь народ Вьетнама с Новым годом по лунному календарю.
Накануне стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 26 февраля, примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.
Ранее в Кремле прошла не только официальная, но и неформальная встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими, удостоенными высоких государственных наград.