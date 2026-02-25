Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН связали затягивание конфликта с поддержкой России третьими странами

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совбеза заявила, что конфликт на Украине затягивается из-за поддержки, которую Россия получает от других стран.

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совбеза заявила, что конфликт на Украине затягивается из-за поддержки, которую Россия получает от других стран.

По ее словам, важную роль играет Китай. Она утверждает, что Пекин поставляет товары и детали, которые могут использоваться в военной промышленности, в том числе при производстве беспилотников. Кроме того, Китай остается одним из крупных покупателей российской нефти.

Брюс также заявила, что КНДР передала России боеприпасы и ракеты, а с октября 2024 года направила своих военных для участия в боевых действиях. Иран, по ее словам, поставил России сотни беспилотников и технологии для их производства.

Отдельно дипломат упомянула Кубу. Она заявила, что в 2025 году Гавана подписала новые оборонные соглашения с Россией и Белоруссией.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева говорила, что переговоры по урегулированию проходят в сложных условиях и требуют ответственного подхода.

Читайте также: О риске распада Украины после конфликта заявили в США.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше