В ООН связали затягивание конфликта с поддержкой России третьими странами

По ее словам, важную роль играет Китай. Она утверждает, что Пекин поставляет товары и детали, которые могут использоваться в военной промышленности, в том числе при производстве беспилотников. Кроме того, Китай остается одним из крупных покупателей российской нефти.
Брюс также заявила, что КНДР передала России боеприпасы и ракеты, а с октября 2024 года направила своих военных для участия в боевых действиях. Иран, по ее словам, поставил России сотни беспилотников и технологии для их производства.
Отдельно дипломат упомянула Кубу. Она заявила, что в 2025 году Гавана подписала новые оборонные соглашения с Россией и Белоруссией.
Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева говорила, что переговоры по урегулированию проходят в сложных условиях и требуют ответственного подхода.
