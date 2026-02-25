Трамп пообещал добиваться мира везде, где может

«В качестве президента я буду добиваться мира везде, где могу. Однако я никогда не буду колебаться в том, чтобы отвечать на угрозы Америке везде, где мы должны», — говорится в выдержках из ежегодного послания лидера США «О положении страны». Они были распространены пресс-службой Белого дома. Американский президент начнет выступление с этой речью перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США в ближайшие минуты.