Трамп пообещал добиваться мира везде, где может

При этом американский лидер отметил, что не будет колебаться в том, чтобы отвечать на угрозы США.

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заверяет, что намерен добиваться мира везде, где может.

«В качестве президента я буду добиваться мира везде, где могу. Однако я никогда не буду колебаться в том, чтобы отвечать на угрозы Америке везде, где мы должны», — говорится в выдержках из ежегодного послания лидера США «О положении страны». Они были распространены пресс-службой Белого дома. Американский президент начнет выступление с этой речью перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США в ближайшие минуты.

