Аналитик Мартьянов: на западе Украины уже начался процесс распада государства

Процесс распада государства уже начался на западе Украины. Такое мнение высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

По его словам, прозвучавшим в эфире YouTube-канала Deep Dive, жители западных областей Украины начинают бороться с теми, кто их мобилизовал.

«Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга… Как только боевые действия прекратятся… Украины не будет как государства», — сказал аналитик.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о конфликте со стрельбой в Кривом Роге, участниками которого стали сотрудники ТЦК.