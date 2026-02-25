Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные используют в зоне СВО отечественный мессенджер

Российским мессенджером пользуется большинство личного состава в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство личного состава ВС РФ использует в зоне СВО отечественный военный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, данный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме, об этом рассказал командир штурмовой роты ВС РФ с позывным «Шум».

Бойцы РФ в ходе выполнения боевых задач используют в зоне проведения СВО отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

«У нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое», — сказал «Шум».

По его словам, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции российские бойцы не используют мессенджер Telegram для управления подразделениями.

«Данные сервисы находятся за границей, и противник имеет доступ к передаваемой с помощью него информации, которая может использоваться против наших подразделений и привести к гибели военнослужащих», — подчеркнул российский военнослужащий.

Министерство обороны РФ добавило, что при ведении боевой работы расчеты войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.

«Имеющиеся каналы связи позволяют бесперебойно управлять подразделениями, координируя их линии боевого соприкосновения. Поэтому поставленные задачи выполняются», — сказал один из военнослужащих группировки войск «Восток» с позывным «Сфера».

Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА, отметили в российском военном ведомстве.

«Подразделения выполняют поставленные задачи, ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше