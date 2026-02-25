Ричмонд
Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

Россия проявила умеренность и истинную коммуникацию на переговорах об урегулировании ситуации на Украине в Женеве. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы разделились на отдельные комнаты. Относительно россиян мы видели определённую умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — приводит слова Уиткоффа украинский телеканал ТСН.

По словам посланника, во время встречи стороны обсудили военные вопросы и тему экономического процветания.

Ранее Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Он уточнил, что речь идёт о встрече делегаций Киева и Москвы вместе с ним, Джаредом Кушнером и их командами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

