Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

«Мы разделились на отдельные комнаты. Относительно россиян мы видели определённую умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — приводит слова Уиткоффа украинский телеканал ТСН.
По словам посланника, во время встречи стороны обсудили военные вопросы и тему экономического процветания.
Ранее Уиткофф сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие 10 дней. Он уточнил, что речь идёт о встрече делегаций Киева и Москвы вместе с ним, Джаредом Кушнером и их командами.
