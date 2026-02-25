Сильнейший пожар после удара начался в Черниговской области Украины

Нежинский район Черниговской области подвергся атаке российских беспилотников. Об этом сообщил глава Нежина Александр Кодола.
По информации местных пабликов, зафиксированы прилеты по объекту газовой инфраструктуры. После удара начался сильный пожар, который, как утверждается, был виден на большом расстоянии. Официального подтверждения о характере повреждений на момент публикации нет.
Воздушная тревога объявлена в отдельных районах Харьковской, Сумской и Николаевской областей.
Ранее, 23 февраля, в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые, по версии ведомства, используются ВСУ.
22 февраля в министерстве также сообщали о поражении логистического центра украинских войск, а также мест хранения беспилотников и комплектующих. По данным Минобороны РФ, для ударов применялись авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
