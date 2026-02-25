Трамп заявил, что США стремятся к доминированию в Западном полушарии

«Мы восстанавливаем безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая наши национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства. В течение многих лет значительная территория в нашем регионе, включая большую часть Мексики, была под контролем жестоких наркокартелей», — говорится в выдержках из ежегодного послания лидера США «О положении страны». Они были распространены пресс-службой Белого дома.