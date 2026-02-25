Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США стремятся к доминированию в Западном полушарии

Президент США подчеркнул, что защищает национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства.

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверяет, что Вашингтон намерен установить доминирующее положение в Западном полушарии.

«Мы восстанавливаем безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая наши национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства. В течение многих лет значительная территория в нашем регионе, включая большую часть Мексики, была под контролем жестоких наркокартелей», — говорится в выдержках из ежегодного послания лидера США «О положении страны». Они были распространены пресс-службой Белого дома.

Американский президент в эти минуты начинает выступление с речью перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше