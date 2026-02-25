Ричмонд
полупрозрачная облачность
Трамп начал выступление в конгрессе США

Трамп начал первое за второй срок выступление в конгрессе о положении дел в США.

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп начал свое первое за второй срок выступление в конгрессе США о положении дел в стране.

Выступление проходит на фоне напряженности в переговорах с Ираном, продолжающегося частичного шатдауна правительства и надвигающихся промежуточных выборов, которые грозят республиканцам потерей контроля над Капитолием.

Обращение о положении страны — это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.

