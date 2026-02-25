Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Токио заявили о важности проекта «Сахалин-2» для энергобезопасности

Япония продолжит разъяснять странам Евросоюза и Группы семи (G7) важность импорта сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2».

Япония продолжит разъяснять странам Евросоюза и Группы семи (G7) важность импорта сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.

По его словам, Токио намерен добиваться понимания своей позиции в вопросе энергетической безопасности и обеспечивать стабильные поставки СПГ в страну.

На проект «Сахалин-2» приходится около 9% всего японского импорта сжиженного газа. Заявление прозвучало на фоне решения Евросоюза ввести с 2027 года полный запрет на импорт российского СПГ.

Кихара также затронул ситуацию на Украине, отметив, что Япония продолжит поддержку Киева. Он подтвердил, что Токио сохраняет курс на решение вопроса о «четырех северных островах» — так в Японии называют южную часть Курильских островов, — и на заключение мирного договора с Россией.

Японская сторона намерена добиваться договоренностей по вопросу посещения бывшими жителями могил своих предков на островах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не препятствует таким визитам, а проблемы связаны с позицией Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подписание мирного договора возможно только при изменении характера отношений, напомнив, что диалог был прерван по инициативе Японии.

Читайте также: О риске распада Украины после конфликта заявили в США.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше