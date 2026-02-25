В Токио заявили о важности проекта «Сахалин-2» для энергобезопасности

По его словам, Токио намерен добиваться понимания своей позиции в вопросе энергетической безопасности и обеспечивать стабильные поставки СПГ в страну.
На проект «Сахалин-2» приходится около 9% всего японского импорта сжиженного газа. Заявление прозвучало на фоне решения Евросоюза ввести с 2027 года полный запрет на импорт российского СПГ.
Кихара также затронул ситуацию на Украине, отметив, что Япония продолжит поддержку Киева. Он подтвердил, что Токио сохраняет курс на решение вопроса о «четырех северных островах» — так в Японии называют южную часть Курильских островов, — и на заключение мирного договора с Россией.
Японская сторона намерена добиваться договоренностей по вопросу посещения бывшими жителями могил своих предков на островах.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не препятствует таким визитам, а проблемы связаны с позицией Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подписание мирного договора возможно только при изменении характера отношений, напомнив, что диалог был прерван по инициативе Японии.
