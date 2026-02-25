Белый дом представил «бинго» перед обращением Трампа

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Белый дом в преддверии обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу представил «бинго», в которое вошли излюбленные фразы американского лидера и мемы.
Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона (5.00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Среди вошедшего в «бинго» — фразы «Америка вернулась», «Мы были мертвой страной», «Граница безопасна», «Мир через силу». Подобные выражения президент США произносит практически на каждом выступлении.
Предлагают также «поставить» и на то, что «растерянный Джо Байден по ошибке появится, чтобы произнести речь», а также что госсекретарь Марко Рубио получит еще одну работу (тот, к примеру, совмещает должности госсекретаря и советника по нацбезопасности).
Кроме того, в Белом доме через «бинго» предполагают, что в зале появится «кто-то, кто вышел замуж за брата» (так президент США называет конгрессвумен Ильхан Омар) или то высокопоставленные демократы Шумер и Джеффрис будут присутствовать на мероприятии в сомбреро.
Досталось и Канаде: «После поражения в хоккее на Олимпиаде Канада стала 51-м штатом США».
А вот Украина в «бинго» не упоминается — тем не менее нельзя исключать, что президент США решит затронуть этот конфликт.