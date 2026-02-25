Fox: выступление Трампа в Конгрессе пропустят 73 демократа

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 73 американских законодателя от Демократической партии пропустят выступление президента Дональда Трампа с ежегодным посланием «О положении страны» перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Такие оценки привел 24 февраля телеканал Fox News.
По его свидетельству, речь идет о рекордном числе американских законодателей, бойкотирующих выступление действующего лидера в Конгрессе. Как отмечает Fox News, несколько демократов, представляющих находящуюся сейчас в оппозиции партию, проведут во время выступления президента альтернативные мероприятия на Капитолийском холме.
