Министр обороны Дании готов обсуждать размещение ядерного оружия в стране

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства. Обсуждение должно проходить в рамках НАТО, заявил он изданию Politiken 24 февраля во время визита в Киев.
«Это не значит, что я считаю, что мы должны сделать это здесь и сейчас. Но я открыт для обсуждения всей структуры нашей ядерной политики в сложившейся ситуации. Как с экономической точки зрения, так и с точки зрения потенциала», — ответил он на вопрос, готов ли он обсуждать совместное финансирование и возможное размещение ядерного оружия на территории Дании.
Политика Дании в отношении ядерного оружия на протяжении последних 70 лет подразумевала запрет на ядерное оружие на ее территории.
Ранее партия «Либеральный альянс» высказалась за отмену запрета на ядерное оружие и разрешение его размещения на территории Дании. В то же время королевство должно быть готово инвестировать в европейский ядерный зонтик, заявил председатель Алекс Ванопслаг в интервью газете Berlingske.