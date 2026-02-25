Ричмонд
Расчеты «Торнадо-С» уничтожили склады и пункты управления ВСУ под Харьковом

Расчёты РСЗО «Торнадо-С» российской группировки войск «Север» нанесли ночной удар по целям в Харьковской области.

Расчёты РСЗО «Торнадо-С» российской группировки войск «Север» нанесли ночной удар по целям в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, артиллеристы уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления техники и живой силы ВСУ.

Координаты были получены от средств воздушной разведки и оперативно переданы командованию. Боевая машина выдвинулась на позицию в кратчайшие сроки, после чего выполнила пуск реактивных снарядов.

В ведомстве отметили, что «Торнадо-С» оснащён системой ГЛОНАСС и компьютеризированным управлением, что обеспечивает высокую точность. Работа ведётся одиночными установками — этого достаточно для поражения целей, и одновременно упрощает манёвр.

После удара расчёт на максимальной скорости покидает район, чтобы избежать ответного огня. Машины никогда не работают с одной позиции дважды и не уходят в одно и то же укрытие. Перезарядка производится в запасных районах, после чего расчёты выдвигаются на новые позиции для поражения вновь выявленных целей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись сразу на четырех участках в ДНР.

