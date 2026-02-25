Трамп в ежегодном послании заявил, что хочет добиваться мира везде

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться мира везде, где может. Об этом сказано в его ежегодном послании «О положении страны». Выдержки из документа были обнародованы незадолго до выступления Трампа с этой речью перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
«В качестве президента я буду добиваться мира везде, где могу. Однако я никогда не буду колебаться в том, чтобы отвечать на угрозы Америке везде, где мы должны», — сказано в документе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что Президент США Дональд Трамп старается остаться в истории в роли миротворца, но получается у него с переменным успехом.