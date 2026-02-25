Ричмонд
CCTV: КНР планирует новый запуск возвращаемой ракеты ZQ-3 в 2026 году

Команда разработчиков оптимизирует процесс посадки объекта, сообщил телеканал.

ШАНХАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Частная аэрокосмическая компания LandSpace из КНР собирается совершить повторный запуск многоразовой ракеты-носителя ZQ-3 (Zhuque-3) во втором квартале 2026 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Команда разработчиков ZQ-3 оптимизирует процесс посадки ракеты. В случае успешного испытания возвращаемая ступень ракеты будет впервые повторно использована в четвертом квартале этого года.

В декабре 2025 года LandSpace совершила первый запуск ZQ-3, однако осуществить ее мягкую посадку на платформу не удалось из-за возгорания.

Диаметр первой и второй ступеней Zhuque-3 составляет 4,5 м, диаметр обтекателя — 5,2 м, а общая длина — 66,1 м. Ракета-носитель отличается высокой грузоподъемностью, низкой стоимостью и возможностью многократного использования. Zhuque-3 оснащена жидкостным ракетным двигателем. Корпус ракеты сделан из нержавеющей стали.