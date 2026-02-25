CCTV: КНР планирует новый запуск возвращаемой ракеты ZQ-3 в 2026 году

Диаметр первой и второй ступеней Zhuque-3 составляет 4,5 м, диаметр обтекателя — 5,2 м, а общая длина — 66,1 м. Ракета-носитель отличается высокой грузоподъемностью, низкой стоимостью и возможностью многократного использования. Zhuque-3 оснащена жидкостным ракетным двигателем. Корпус ракеты сделан из нержавеющей стали.