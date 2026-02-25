Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге глава Департамента образования Инна Гумбатова уходит в отставку

Директор Департамента образования мэрии Екатеринбурга покидает пост.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге директор Департамента образования Инна Гумбатова уходит в отставку. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии. По словам представителей канала, Инна Гумбатова покидает пост по собственному желанию.

— В мэрии грядут кадровые перестановки. Директор Департамента образования Инна Гумбатова приняла решение о переходе на работу в другое место, — рассказали в «Екатеринбург. Главное».

На какое новое рабочее место перешла Инна Гумбатова, пока неизвестно. Напомним, что она возглавляла городской Департамент образования с июня 2024 года. До этого она была директором школы № 215 «Созвездие». Также Инна Гумбатова работала в управлении образования Чкаловского района города.

Кто займет освободившееся место главы Департамента образования, пока не сообщается.