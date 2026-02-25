В Екатеринбурге глава Департамента образования Инна Гумбатова уходит в отставку

На какое новое рабочее место перешла Инна Гумбатова, пока неизвестно. Напомним, что она возглавляла городской Департамент образования с июня 2024 года. До этого она была директором школы № 215 «Созвездие». Также Инна Гумбатова работала в управлении образования Чкаловского района города.