В Екатеринбурге глава Департамента образования Инна Гумбатова уходит в отставку

В Екатеринбурге директор Департамента образования Инна Гумбатова уходит в отставку. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии. По словам представителей канала, Инна Гумбатова покидает пост по собственному желанию.
— В мэрии грядут кадровые перестановки. Директор Департамента образования Инна Гумбатова приняла решение о переходе на работу в другое место, — рассказали в «Екатеринбург. Главное».
На какое новое рабочее место перешла Инна Гумбатова, пока неизвестно. Напомним, что она возглавляла городской Департамент образования с июня 2024 года. До этого она была директором школы № 215 «Созвездие». Также Инна Гумбатова работала в управлении образования Чкаловского района города.
Кто займет освободившееся место главы Департамента образования, пока не сообщается.