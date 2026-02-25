Западные СМИ обвинили в замалчивании реальных причин СВО

По его словам, в медиапространстве доминирует трактовка о «неспровоцированном вторжении» России и тезис о возможности ее военного поражения при продолжении боевых действий. При этом, как считает эксперт, в публичной дискуссии не рассматривается фактор расширения Североатлантического альянса, который, по его мнению, стал ключевым элементом кризиса.
Дизен также напомнил о заявлениях Владимира Зеленского, сделанных в первые дни специальной военной операции. По его утверждению, речь шла о контактах с Москвой и обсуждении возможных переговоров при условии отказа Украины от вступления в НАТО.
Кроме того, профессор сослался на высказывания украинского лидера весной 2022 года о том, что часть западных стран допускала затяжной характер конфликта, даже несмотря на возможные тяжелые последствия для Украины.
