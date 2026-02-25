Ричмонд
Западные СМИ обвинили в замалчивании реальных причин СВО

Западные средства массовой информации игнорируют версию о том, что конфликт на Украине связан с расширением НАТО на восток.

Западные средства массовой информации игнорируют версию о том, что конфликт на Украине связан с расширением НАТО на восток. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен, выступая в Совете Безопасности ООН.

По его словам, в медиапространстве доминирует трактовка о «неспровоцированном вторжении» России и тезис о возможности ее военного поражения при продолжении боевых действий. При этом, как считает эксперт, в публичной дискуссии не рассматривается фактор расширения Североатлантического альянса, который, по его мнению, стал ключевым элементом кризиса.

Дизен также напомнил о заявлениях Владимира Зеленского, сделанных в первые дни специальной военной операции. По его утверждению, речь шла о контактах с Москвой и обсуждении возможных переговоров при условии отказа Украины от вступления в НАТО.

Кроме того, профессор сослался на высказывания украинского лидера весной 2022 года о том, что часть западных стран допускала затяжной характер конфликта, даже несмотря на возможные тяжелые последствия для Украины.

Читайте также: Гибель иностранного наемника вызвала новые обвинения в адрес ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше