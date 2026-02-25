Россиянам объяснили, возможно ли перечисление зарплаты на счёт другого человека

Теоретически получение заработной платы на счёт, принадлежащий другому человеку, возможно. Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ работник и работодатель должны в трудовом договоре закрепить условия выплаты заработной платы. Кроме того, работник вправе указать реквизиты счёта, на который будет заработная плата перечисляться. Закон не предусматривает обязательного условия, касающегося того, что данный счёт обязательно должен принадлежать самому работнику. Правомерность данного подхода ранее подтверждал и Роструд (письмо Роструда от 16.10.2019 N ТЗ/5985−6−1)», — пояснил собеседник RT.
Соответственно, как отметил эксперт, если данное условие предусмотрено трудовым договором, заработная плата может перечисляться и на счёт другого человека (третьего лица).
