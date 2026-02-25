Азаров назвал причину хамства Зеленского

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным партнерам, так как понимает, что европейцы и американцы начинают его списывать со счетов. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 гг.) Николай Азаров.
«Он [Зеленский] понял, что его и американцы, и европейцы начинают списывать. И он, собственно говоря, этого не скрывает. Он недавно давал интервью и заявил: “А для чего вы хотите выборы провести? Только для одного — чтобы меня заменить. Ну так это не получится, идет война, какие там выборы могут быть”. То есть он признает публично уже, что американцы и европейцы хотят его заменить», — сказал экс-премьер.
Азаров при этом отметил, что сам он не считает, что Запад сейчас собирается заменить Зеленского. «Потому что, если бы они хотели его заменить, они давным-давно его заменили. То есть он им пока для чего-то нужен», — подчеркнул он.
Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу — обеспечить безопасность проведения голосования. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями». Он также напоминал, что Россия проводила выборы в период СВО без всяких требований неких гарантий.