Азаров назвал причину хамства Зеленского

«Он [Зеленский] понял, что его и американцы, и европейцы начинают списывать. И он, собственно говоря, этого не скрывает. Он недавно давал интервью и заявил: “А для чего вы хотите выборы провести? Только для одного — чтобы меня заменить. Ну так это не получится, идет война, какие там выборы могут быть”. То есть он признает публично уже, что американцы и европейцы хотят его заменить», — сказал экс-премьер.