Пленный агент СБУ рассказал о бое с российским танком «Алеша»

Украинский военнослужащий, оказавшийся в плену у российских военных, сообщил о своем участии в бою против экипажа танка «Алеша» в 2023 году на запорожском направлении. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, пленным оказался контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов.
Он рассказал, что его подразделение участвовало в составе бронегруппы, в которую входили пять бронемашин MaxxPro, несколько бронеавтомобилей «Козак» и два танка. По его словам, группа была разгромлена, а запись боя вскоре появилась в сети.
Речь идет о столкновении в ходе украинского контрнаступления 2023 года в Запорожской области. Как ранее сообщало Минобороны России, экипаж танка «Алеша» уничтожил восемь единиц украинской бронетехники. По данным ведомства, потери украинской стороны составили более 100 военнослужащих убитыми и ранеными.
Позднее президент России Владимир Путин вручил членам экипажа государственные награды.
