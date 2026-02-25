Трамп сообщил, что США получили от Венесуэлы 80 млн баррелей нефти

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Венесуэла передала США 80 млн баррелей нефти для ее реализации на мировом рынке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая 24 февраля вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
«Добыча нефти в США выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день. И мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, свыше 80 млн баррелей нефти», — сказал он.
На прошлой неделе глава Белого дома во время своего выступления на сталелитейном предприятии в штате Джорджия заявил, что США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти. Тогда он указал, что они будут доставлены в Хьюстон (штат Техас).
3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Боливарианской Республикой возьмут на себя Соединенные Штаты.
6 января американский президент сообщил, что власти республики согласились передать США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Глава вашингтонской администрации подчеркивал, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от этой сделки по продаже своей нефти.