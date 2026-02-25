Ричмонд
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади: причина в улыбке

Sun: Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом, чтобы он не выглядел довольным.

Источник: Комсомольская правда

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее носивший титул принца, больше не имеет права ездить верхом на лошади. Об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник.

Напомним, в бывшего принца Эндрю ранее задержали по подозрению в должностном преступлении, он провёл под стражей около 12 часов, а в его доме и поместье провели обыск.

«С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть радостным и улыбающимся верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — пишет издание со ссылкой на источник.

Тем временем дочери экс-принца Эндрю отказались общаться с ним после ареста. Они назвали отца предателем и заявили, что намерены защитить от него собственных детей.

Ранее массажистка раскрыла безобразный эпизод с Эндрю в Букингемском дворце.

