Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади: причина в улыбке

«С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть радостным и улыбающимся верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — пишет издание со ссылкой на источник.