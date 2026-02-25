ЕАЭС: цифровое взаимодействие транспортных систем

Документ определяет конкретные шаги по координации национальных ИТС и внедрению передового международного опыта их создания и эксплуатации.
Какие меры предусмотрены.
Дорожная карта включает комплекс практических мероприятий, направленных на формирование единого цифрового транспортного пространства Союза.
В частности, планируется:
определить перечень базовых цифровых сервисов разработать единые форматы обмена данными сформировать нормативную базу взаимодействия организовать практическую интеграцию систем.
Взаимодействие ИТС будет обеспечиваться через Интегрированную информационную систему ЕАЭС.
Единое цифровое пространство для перевозчиков.
Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение для развития транспортной логистики.
«В планах — определение перечня базовых сервисов, разработка форматов обмена данными, создание нормативной базы и практическая организация взаимодействия», — отметил он.
Что изменится для транспортной отрасли.
Интеграция интеллектуальных транспортных систем позволит создать единое информационное пространство для участников перевозок.
Ожидается, что перевозчики смогут получать стандартизированные данные о:
погодных условиях на маршрутах возможных заторах дорожно-транспортных происшествиях дорожной инфраструктуре.
Эксперты отмечают, что внедрение таких решений повысит безопасность перевозок, сократит время доставки грузов и улучшит управление транспортными потоками в странах ЕАЭС.