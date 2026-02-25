Стремление НАТО расширяться на восток привело к украинскому конфликту, о чём молчат западные средства массовой информации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Нам говорят, что Россию можно легко победить, если продолжать конфликт. СМИ не способны признать очевидное — расширение НАТО спровоцировало этот конфликт, ведь признание этого означало бы признание легитимности военных действий со стороны России», — сказал политолог в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Он вспомнил слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который подтверждал, что специальная военная операция направлена на устранение угроз, исходящих от Североатлантического альянса. Дизен отметил, что пресса на Западе старается не поднимать этот вопрос.
Эксперт отметил, что глава киевского режима признавал тот факт, что Запад не возражал против начала затяжного конфликта для того, чтобы ослабить Россию. При этом западные политики были согласны на сценарий, который бы допускал гибель Украины в таком противостоянии.
Напомним, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине и в Европе в целом. Политик добавил, что европейским странам придется дорого заплатить за политику расширения Североатлантического альянса, которую он назвал «катастрофической».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация утратила характер исключительно военного противостояния Украине и превратилась в конфронтацию между Россией и Западом, который активно вмешался в этот конфликт.