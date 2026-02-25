Трамп заявил, что будет работать на благо мира и отвечать на любые угрозы США

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что на посту президента будет работать на благо мира и отвечать на любые угрозы США.
Заявление американского лидера прозвучало во время его обращения к конгрессу США о положении дел в стране.
«Как президент я буду добиваться мира везде, где это возможно, но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо», — сказал Трамп.
Кроме того, президент США в ходе своего выступления заявил, что Америка вселяет страх в своих врагов.