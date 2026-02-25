Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы», — заявила она телеканалу CNN.
Посол отметила, что в послании госдепартамента подчеркивается отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане, и пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.
Американская компания Chevron является крупным акционером Каспийского нефтепроводного консорциума, который осуществляет транспортировку нефти с казахстанских месторождений к Черному морю для экспорта.